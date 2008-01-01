Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Biao on BNBChain (BIAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Biao on BNBChain (BIAO) Informacije WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Službena web stranica: https://www.biaocoinbnb.com/ Kupi BIAO odmah!

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Biao on BNBChain (BIAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 113.16K Ukupna količina: $ 969.32M Količina u optjecaju: $ 969.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 113.16K Povijesni maksimum: $ 0.01037334 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011674 Saznajte više o cijeni Biao on BNBChain (BIAO)

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Biao on BNBChain (BIAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIAO tokena, istražite BIAO cijenu tokena uživo!

BIAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIAO? Naša BIAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIAO predviđanje cijene tokena odmah!

