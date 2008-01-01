Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomika
WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008.
LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung.
the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China.
THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BIAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BIAO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.