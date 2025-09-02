Biao on BNBChain (BIAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01037334 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) -2.65%

Biao on BNBChain (BIAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIAO je $ 0.01037334, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIAO se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i -2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Biao on BNBChain (BIAO)

Tržišna kapitalizacija $ 111.79K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.79K Količina u optjecaju 969.32M Ukupna količina 969,318,151.6689386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Biao on BNBChain je $ 111.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIAO je 969.32M, s ukupnom količinom od 969318151.6689386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.79K.