Više o BHAT

BHAT Informacije o cijeni

BHAT Službena web stranica

BHAT Tokenomija

BHAT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BHNetwork Logotip

BHNetwork Cijena (BHAT)

Neuvršten

1 BHAT u USD cijena uživo:

$0.00070281
$0.00070281$0.00070281
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BHNetwork (BHAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:42 (UTC+8)

BHNetwork (BHAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.662444
$ 0.662444$ 0.662444

$ 0
$ 0$ 0

+2.67%

-0.78%

-3.04%

-3.04%

BHNetwork (BHAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BHAT je $ 0.662444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BHAT se promijenio za +2.67% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -3.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BHNetwork (BHAT)

$ 124.04K
$ 124.04K$ 124.04K

--
----

$ 124.04K
$ 124.04K$ 124.04K

176.49M
176.49M 176.49M

176,486,663.0
176,486,663.0 176,486,663.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BHNetwork je $ 124.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BHAT je 176.49M, s ukupnom količinom od 176486663.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.04K.

BHNetwork (BHAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BHNetwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BHNetwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BHNetwork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BHNetwork u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.78%
30 dana$ 0-25.32%
60 dana$ 0-34.09%
90 dana$ 0--

Što je BHNetwork (BHAT)

What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BHNetwork (BHAT)

Službena web-stranica

BHNetwork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BHNetwork (BHAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BHNetwork (BHAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BHNetwork.

Provjerite BHNetwork predviđanje cijene sada!

BHAT u lokalnim valutama

BHNetwork (BHAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BHNetwork (BHAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BHAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BHNetwork (BHAT)

Koliko BHNetwork (BHAT) vrijedi danas?
Cijena BHAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BHAT u USD?
Trenutačna cijena BHAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BHNetwork?
Tržišna kapitalizacija za BHAT je $ 124.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BHAT?
Količina u optjecaju za BHAT je 176.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BHAT?
BHAT je postigao ATH cijenu od 0.662444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BHAT?
BHAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BHAT?
24-satni obujam trgovanja za BHAT je -- USD.
Hoće li BHAT još narasti ove godine?
BHAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BHAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:42 (UTC+8)

BHNetwork (BHAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.