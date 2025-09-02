BHNetwork (BHAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.662444$ 0.662444 $ 0.662444 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.67% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) -3.04% Promjena cijene (7D) -3.04%

BHNetwork (BHAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BHAT je $ 0.662444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BHAT se promijenio za +2.67% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -3.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BHNetwork (BHAT)

Tržišna kapitalizacija $ 124.04K$ 124.04K $ 124.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 124.04K$ 124.04K $ 124.04K Količina u optjecaju 176.49M 176.49M 176.49M Ukupna količina 176,486,663.0 176,486,663.0 176,486,663.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BHNetwork je $ 124.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BHAT je 176.49M, s ukupnom količinom od 176486663.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.04K.