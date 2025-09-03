BEZOGE on SOL (BEZOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00340002$ 0.00340002 $ 0.00340002 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) +2.55% Promjena cijene (7D) -9.85% Promjena cijene (7D) -9.85%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEZOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEZOGE je $ 0.00340002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEZOGE se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -9.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,978,988.88 999,978,988.88 999,978,988.88

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEZOGE on SOL je $ 22.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEZOGE je 999.98M, s ukupnom količinom od 999978988.88. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.60K.