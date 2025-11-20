BetterTherapy Cijena danas

Trenutačna cijena BetterTherapy (SN102) danas je $ 0.600129, s promjenom od 1.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN102 u USD je $ 0.600129 po SN102.

BetterTherapy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 956,661, s količinom u optjecaju od 1.59M SN102. Tijekom posljednja 24 sata, SN102 trgovao je između $ 0.551791 (niska) i $ 0.651763 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.952224, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.308385.

U kratkoročnim performansama, SN102 se kretao -0.78% u posljednjem satu i +2.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BetterTherapy (SN102)

Tržišna kapitalizacija $ 956.66K$ 956.66K $ 956.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 956.66K$ 956.66K $ 956.66K Količina u optjecaju 1.59M 1.59M 1.59M Ukupna količina 1,590,723.340039253 1,590,723.340039253 1,590,723.340039253

Trenutačna tržišna kapitalizacija BetterTherapy je $ 956.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN102 je 1.59M, s ukupnom količinom od 1590723.340039253. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 956.66K.