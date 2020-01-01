BetSwirl (BETS) Tokenomika
BetSwirl (BETS) Informacije
BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.
The key features of BetSwirl:
- A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
- Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
- A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
- A staking program to share the project profits with the community
- A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
- A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
- A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
BetSwirl (BETS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BetSwirl (BETS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BetSwirl (BETS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BetSwirl (BETS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BETS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BETS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BETS tokena, istražite BETS cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.