BetSwirl (BETS) Informacije BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Službena web stranica: https://www.betswirl.com

BetSwirl (BETS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BetSwirl (BETS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 526.65K Ukupna količina: $ 6.48B Količina u optjecaju: $ 2.54B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.35M Povijesni maksimum: $ 0.00143188 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020749

BetSwirl (BETS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BetSwirl (BETS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BETS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BETS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BETS tokena, istražite BETS cijenu tokena uživo!

