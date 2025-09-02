BetSwirl (BETS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143188$ 0.00143188 $ 0.00143188 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +6.91% Promjena cijene (7D) +3.16% Promjena cijene (7D) +3.16%

BetSwirl (BETS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BETStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BETS je $ 0.00143188, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BETS se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +6.91% u posljednjih 24 sata i +3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BetSwirl (BETS)

Tržišna kapitalizacija $ 636.38K$ 636.38K $ 636.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Količina u optjecaju 2.85B 2.85B 2.85B Ukupna količina 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548

Trenutačna tržišna kapitalizacija BetSwirl je $ 636.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BETS je 2.85B, s ukupnom količinom od 6482659979.863548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.