Beta Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Beta Finance (BETA) danas je $ 0.00859579, s promjenom od 0.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BETA u USD je $ 0.00859579 po BETA.

Beta Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,593,921, s količinom u optjecaju od 1.00B BETA. Tijekom posljednja 24 sata, BETA trgovao je između $ 0.0081583 (niska) i $ 0.00867099 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.45, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BETA se kretao +0.46% u posljednjem satu i -10.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beta Finance (BETA)

Tržišna kapitalizacija $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beta Finance je $ 8.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BETA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.59M.