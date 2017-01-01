Bet more (BET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bet more (BET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bet more (BET) Informacije Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Službena web stranica: https://betmore.lol/

Bet more (BET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bet more (BET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 293.86K $ 293.86K $ 293.86K Ukupna količina: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Količina u optjecaju: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 293.86K $ 293.86K $ 293.86K Povijesni maksimum: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029452 $ 0.00029452 $ 0.00029452

Bet more (BET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bet more (BET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BET tokena, istražite BET cijenu tokena uživo!

BET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BET? Naša BET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

