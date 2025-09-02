Bet more (BET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00808217$ 0.00808217 $ 0.00808217 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.64% Promjena cijene (1D) -5.41% Promjena cijene (7D) -6.72% Promjena cijene (7D) -6.72%

Bet more (BET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BET je $ 0.00808217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BET se promijenio za -2.64% u posljednjih sat vremena, -5.41% u posljednjih 24 sata i -6.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bet more (BET)

Tržišna kapitalizacija $ 314.40K$ 314.40K $ 314.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 314.40K$ 314.40K $ 314.40K Količina u optjecaju 997.75M 997.75M 997.75M Ukupna količina 997,746,951.050528 997,746,951.050528 997,746,951.050528

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bet more je $ 314.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BET je 997.75M, s ukupnom količinom od 997746951.050528. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 314.40K.