Bet Big Casino (BETBIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00128704$ 0.00128704 $ 0.00128704 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) +3.41% Promjena cijene (7D) +39.83% Promjena cijene (7D) +39.83%

Bet Big Casino (BETBIG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BETBIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BETBIG je $ 0.00128704, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BETBIG se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i +39.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bet Big Casino (BETBIG)

Tržišna kapitalizacija $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,974,520.061644 999,974,520.061644 999,974,520.061644

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bet Big Casino je $ 56.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BETBIG je 999.97M, s ukupnom količinom od 999974520.061644. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.19K.