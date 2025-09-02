Više o BPT

BPT Informacije o cijeni

BPT Bijela knjiga

BPT Službena web stranica

BPT Tokenomija

BPT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Best Patent Token Logotip

Best Patent Token Cijena (BPT)

Neuvršten

1 BPT u USD cijena uživo:

$0.0003223
$0.0003223$0.0003223
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Best Patent Token (BPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:21:26 (UTC+8)

Best Patent Token (BPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236637
$ 0.00236637$ 0.00236637

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.50%

+3.19%

+3.19%

Best Patent Token (BPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPT je $ 0.00236637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPT se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +3.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Best Patent Token (BPT)

$ 870.20K
$ 870.20K$ 870.20K

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

2.70B
2.70B 2.70B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Best Patent Token je $ 870.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPT je 2.70B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.

Best Patent Token (BPT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Best Patent Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Best Patent Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Best Patent Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Best Patent Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.50%
30 dana$ 0+1.50%
60 dana$ 0-26.59%
90 dana$ 0--

Što je Best Patent Token (BPT)

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Best Patent Token (BPT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Best Patent Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Best Patent Token (BPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Best Patent Token (BPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Best Patent Token.

Provjerite Best Patent Token predviđanje cijene sada!

BPT u lokalnim valutama

Best Patent Token (BPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Best Patent Token (BPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Best Patent Token (BPT)

Koliko Best Patent Token (BPT) vrijedi danas?
Cijena BPT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BPT u USD?
Trenutačna cijena BPT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Best Patent Token?
Tržišna kapitalizacija za BPT je $ 870.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BPT?
Količina u optjecaju za BPT je 2.70B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BPT?
BPT je postigao ATH cijenu od 0.00236637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BPT?
BPT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BPT?
24-satni obujam trgovanja za BPT je -- USD.
Hoće li BPT još narasti ove godine?
BPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:21:26 (UTC+8)

Best Patent Token (BPT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.