Best Patent Token (BPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00236637$ 0.00236637 $ 0.00236637 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) +3.19% Promjena cijene (7D) +3.19%

Best Patent Token (BPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPT je $ 0.00236637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPT se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +3.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Best Patent Token (BPT)

Tržišna kapitalizacija $ 870.20K$ 870.20K $ 870.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 2.70B 2.70B 2.70B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Best Patent Token je $ 870.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPT je 2.70B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.