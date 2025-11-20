BESC MONEY Cijena danas

Trenutačna cijena BESC MONEY (MONEY) danas je $ 13.72, s promjenom od 1.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MONEY u USD je $ 13.72 po MONEY.

BESC MONEY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 640,074, s količinom u optjecaju od 47.08K MONEY. Tijekom posljednja 24 sata, MONEY trgovao je između $ 12.65 (niska) i $ 13.85 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 39.54, dok je rekordna najniža cijena bila $ 11.87.

U kratkoročnim performansama, MONEY se kretao +1.05% u posljednjem satu i -5.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BESC MONEY (MONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 640.07K$ 640.07K $ 640.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 640.07K$ 640.07K $ 640.07K Količina u optjecaju 47.08K 47.08K 47.08K Ukupna količina 47,076.74522346227 47,076.74522346227 47,076.74522346227

