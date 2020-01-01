Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bermuda Shorts (SHORT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bermuda Shorts (SHORT) Informacije BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Službena web stranica: https://shortcoin.vip/ Kupi SHORT odmah!

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bermuda Shorts (SHORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 126.57K $ 126.57K $ 126.57K Ukupna količina: $ 4.00T $ 4.00T $ 4.00T Količina u optjecaju: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 126.57M $ 126.57M $ 126.57M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bermuda Shorts (SHORT)

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bermuda Shorts (SHORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHORT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHORT tokena, istražite SHORT cijenu tokena uživo!

SHORT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHORT? Naša SHORT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHORT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!