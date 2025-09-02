Bermuda Shorts (SHORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.11% Promjena cijene (1D) -4.12% Promjena cijene (7D) -18.37%

Bermuda Shorts (SHORT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHORT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHORT se promijenio za -2.11% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -18.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bermuda Shorts (SHORT)

Tržišna kapitalizacija $ 129.84K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.84M Količina u optjecaju 4.00B Ukupna količina 4,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bermuda Shorts je $ 129.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHORT je 4.00B, s ukupnom količinom od 4000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.84M.