Berkshire Hathaway xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) danas je $ 503.35, s promjenom od 2.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRK.BX u USD je $ 503.35 po BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 797,613, s količinom u optjecaju od 1.58K BRK.BX. Tijekom posljednja 24 sata, BRK.BX trgovao je između $ 491.91 (niska) i $ 530.57 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 546.27, dok je rekordna najniža cijena bila $ 477.38.

U kratkoročnim performansama, BRK.BX se kretao -- u posljednjem satu i -1.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Tržišna kapitalizacija $ 797.61K$ 797.61K $ 797.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Količina u optjecaju 1.58K 1.58K 1.58K Ukupna količina 23,199.9992526 23,199.9992526 23,199.9992526

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berkshire Hathaway xStock je $ 797.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRK.BX je 1.58K, s ukupnom količinom od 23199.9992526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.68M.