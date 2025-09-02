BeramoniumCoin (BERAMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00024696 24-satna najviša cijena $ 0.0002702 Najviša cijena ikada $ 0.00635425 Najniža cijena $ 0.0001932 Promjena cijene (1H) +1.88% Promjena cijene (1D) -4.10% Promjena cijene (7D) -8.28%

BeramoniumCoin (BERAMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00025904. Tijekom protekla 24 sata, BERAMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00024696 i najviše cijene $ 0.0002702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERAMO je $ 0.00635425, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERAMO se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -4.10% u posljednjih 24 sata i -8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeramoniumCoin (BERAMO)

Tržišna kapitalizacija $ 113.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.85K Količina u optjecaju 431.95M Ukupna količina 966,304,029.1838834

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeramoniumCoin je $ 113.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERAMO je 431.95M, s ukupnom količinom od 966304029.1838834. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.85K.