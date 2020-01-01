Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Berachain Staked ETH (BERAETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Berachain Staked ETH (BERAETH) Informacije beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Službena web stranica: https://berachain.dinero.xyz/ Kupi BERAETH odmah!

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Berachain Staked ETH (BERAETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Ukupna količina: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Količina u optjecaju: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Povijesni maksimum: $ 5,080.07 $ 5,080.07 $ 5,080.07 Povijesni minimum: $ 1,303.45 $ 1,303.45 $ 1,303.45 Trenutna cijena: $ 4,408.84 $ 4,408.84 $ 4,408.84 Saznajte više o cijeni Berachain Staked ETH (BERAETH)

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Berachain Staked ETH (BERAETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BERAETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BERAETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BERAETH tokena, istražite BERAETH cijenu tokena uživo!

BERAETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BERAETH? Naša BERAETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BERAETH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!