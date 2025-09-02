Više o BERAETH

Berachain Staked ETH Logotip

Berachain Staked ETH Cijena (BERAETH)

Neuvršten

1 BERAETH u USD cijena uživo:

-1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Berachain Staked ETH (BERAETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:59:15 (UTC+8)

Berachain Staked ETH (BERAETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.63%

-1.51%

-1.57%

-1.57%

Berachain Staked ETH (BERAETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,484.96. Tijekom protekla 24 sata, BERAETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,342.49 i najviše cijene $ 4,592.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERAETH je $ 5,080.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,303.45.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERAETH se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Berachain Staked ETH (BERAETH)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berachain Staked ETH je $ 14.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERAETH je 3.13K, s ukupnom količinom od 3128.085868641607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.03M.

Berachain Staked ETH (BERAETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Berachain Staked ETH u USD iznosila je $ -68.940695001582.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Berachain Staked ETH u USD iznosila je $ +1,228.2103324640.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Berachain Staked ETH u USD iznosila je $ +3,268.5469063200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Berachain Staked ETH u USD iznosila je $ +1,838.048986180432.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -68.940695001582-1.51%
30 dana$ +1,228.2103324640+27.39%
60 dana$ +3,268.5469063200+72.88%
90 dana$ +1,838.048986180432+69.44%

Što je Berachain Staked ETH (BERAETH)

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Berachain Staked ETH (BERAETH)

Službena web-stranica

Berachain Staked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Berachain Staked ETH (BERAETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Berachain Staked ETH (BERAETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Berachain Staked ETH.

Provjerite Berachain Staked ETH predviđanje cijene sada!

BERAETH u lokalnim valutama

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Berachain Staked ETH (BERAETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BERAETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Berachain Staked ETH (BERAETH)

Koliko Berachain Staked ETH (BERAETH) vrijedi danas?
Cijena BERAETH uživo u USD je 4,484.96 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BERAETH u USD?
Trenutačna cijena BERAETH u USD je $ 4,484.96. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Berachain Staked ETH?
Tržišna kapitalizacija za BERAETH je $ 14.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BERAETH?
Količina u optjecaju za BERAETH je 3.13K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BERAETH?
BERAETH je postigao ATH cijenu od 5,080.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BERAETH?
BERAETH je vidio ATL cijenu od 1,303.45 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BERAETH?
24-satni obujam trgovanja za BERAETH je -- USD.
Hoće li BERAETH još narasti ove godine?
BERAETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BERAETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.