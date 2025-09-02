Berachain Staked ETH (BERAETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,342.49 $ 4,342.49 $ 4,342.49 24-satna najniža cijena $ 4,592.58 $ 4,592.58 $ 4,592.58 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,342.49$ 4,342.49 $ 4,342.49 24-satna najviša cijena $ 4,592.58$ 4,592.58 $ 4,592.58 Najviša cijena ikada $ 5,080.07$ 5,080.07 $ 5,080.07 Najniža cijena $ 1,303.45$ 1,303.45 $ 1,303.45 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -1.51% Promjena cijene (7D) -1.57% Promjena cijene (7D) -1.57%

Berachain Staked ETH (BERAETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,484.96. Tijekom protekla 24 sata, BERAETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,342.49 i najviše cijene $ 4,592.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERAETH je $ 5,080.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,303.45.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERAETH se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Berachain Staked ETH (BERAETH)

Tržišna kapitalizacija $ 14.03M$ 14.03M $ 14.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.03M$ 14.03M $ 14.03M Količina u optjecaju 3.13K 3.13K 3.13K Ukupna količina 3,128.085868641607 3,128.085868641607 3,128.085868641607

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berachain Staked ETH je $ 14.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERAETH je 3.13K, s ukupnom količinom od 3128.085868641607. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.03M.