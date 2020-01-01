Berabot (BBOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Berabot (BBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Berabot (BBOT) Informacije First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Službena web stranica: https://berabot.co/ Bijela knjiga: https://berabot.gitbook.io/berabot

Berabot (BBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Berabot (BBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.10K $ 7.10K $ 7.10K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.19K $ 16.19K $ 16.19K Povijesni maksimum: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 Povijesni minimum: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Trenutna cijena: $ 0.00161866 $ 0.00161866 $ 0.00161866 Saznajte više o cijeni Berabot (BBOT)

Berabot (BBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Berabot (BBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBOT tokena, istražite BBOT cijenu tokena uživo!

