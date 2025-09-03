Berabot (BBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.244868$ 0.244868 $ 0.244868 Najniža cijena $ 0.00119069$ 0.00119069 $ 0.00119069 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.73% Promjena cijene (7D) +6.73%

Berabot (BBOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019554. Tijekom protekla 24 sata, BBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBOT je $ 0.244868, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119069.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Berabot (BBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Količina u optjecaju 4.39M 4.39M 4.39M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berabot je $ 8.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBOT je 4.39M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.55K.