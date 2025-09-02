Bepro (BEPRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00012186 24-satna najviša cijena $ 0.00012979 Najviša cijena ikada $ 0.04623739 Najniža cijena $ 0.00006985 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -2.20% Promjena cijene (7D) -2.82%

Bepro (BEPRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00012693. Tijekom protekla 24 sata, BEPROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012186 i najviše cijene $ 0.00012979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEPRO je $ 0.04623739, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEPRO se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -2.20% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bepro (BEPRO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bepro je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEPRO je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.