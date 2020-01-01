bePAY Finance (BECOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bePAY Finance (BECOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bePAY Finance (BECOIN) Informacije bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Službena web stranica: https://bepay.finance/ Kupi BECOIN odmah!

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bePAY Finance (BECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.86K $ 22.86K $ 22.86K Ukupna količina: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Količina u optjecaju: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.86K $ 22.86K $ 22.86K Povijesni maksimum: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00175844 $ 0.00175844 $ 0.00175844 Saznajte više o cijeni bePAY Finance (BECOIN)

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bePAY Finance (BECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BECOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BECOIN tokena, istražite BECOIN cijenu tokena uživo!

