bePAY Finance (BECOIN)

Neuvršten

1 BECOIN u USD cijena uživo:

$0.00175844
$0.00175844
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena bePAY Finance (BECOIN)
bePAY Finance (BECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.248777
$ 0.248777

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

bePAY Finance (BECOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00175844. Tijekom protekla 24 sata, BECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BECOIN je $ 0.248777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BECOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bePAY Finance (BECOIN)

$ 22.86K
$ 22.86K

--
----

$ 22.86K
$ 22.86K

13.00M
13.00M

13,000,000.0
13,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bePAY Finance je $ 22.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BECOIN je 13.00M, s ukupnom količinom od 13000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.86K.

bePAY Finance (BECOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bePAY Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bePAY Finance u USD iznosila je $ +0.0006919394.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bePAY Finance u USD iznosila je $ -0.0004367217.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bePAY Finance u USD iznosila je $ -0.001972386408382164.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0006919394+39.35%
60 dana$ -0.0004367217-24.83%
90 dana$ -0.001972386408382164-52.86%

Što je bePAY Finance (BECOIN)

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

Resurs bePAY Finance (BECOIN)

bePAY Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bePAY Finance (BECOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bePAY Finance (BECOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bePAY Finance.

Provjerite bePAY Finance predviđanje cijene sada!

BECOIN u lokalnim valutama

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bePAY Finance (BECOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BECOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bePAY Finance (BECOIN)

Koliko bePAY Finance (BECOIN) vrijedi danas?
Cijena BECOIN uživo u USD je 0.00175844 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BECOIN u USD?
Trenutačna cijena BECOIN u USD je $ 0.00175844. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bePAY Finance?
Tržišna kapitalizacija za BECOIN je $ 22.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BECOIN?
Količina u optjecaju za BECOIN je 13.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BECOIN?
BECOIN je postigao ATH cijenu od 0.248777 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BECOIN?
BECOIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BECOIN?
24-satni obujam trgovanja za BECOIN je -- USD.
Hoće li BECOIN još narasti ove godine?
BECOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BECOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.