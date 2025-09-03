bePAY Finance (BECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.248777$ 0.248777 $ 0.248777 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

bePAY Finance (BECOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00175844. Tijekom protekla 24 sata, BECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BECOIN je $ 0.248777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BECOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bePAY Finance (BECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K Količina u optjecaju 13.00M 13.00M 13.00M Ukupna količina 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bePAY Finance je $ 22.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BECOIN je 13.00M, s ukupnom količinom od 13000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.86K.