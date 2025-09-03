Benzene (BZN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 32.59$ 32.59 $ 32.59 Najniža cijena $ 0.01156936$ 0.01156936 $ 0.01156936 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -15.32% Promjena cijene (7D) -15.32%

Benzene (BZN) cijena u stvarnom vremenu je $0.056048. Tijekom protekla 24 sata, BZNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZN je $ 32.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01156936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Benzene (BZN)

Tržišna kapitalizacija $ 64.98K$ 64.98K $ 64.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Količina u optjecaju 1.07M 1.07M 1.07M Ukupna količina 99,533,096.0 99,533,096.0 99,533,096.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Benzene je $ 64.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BZN je 1.07M, s ukupnom količinom od 99533096.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.02M.