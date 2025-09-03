Više o BZN

Benzene Cijena (BZN)

1 BZN u USD cijena uživo:

$0.056048
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Benzene (BZN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:52:20 (UTC+8)

Benzene (BZN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 32.59
$ 0.01156936
--

--

-15.32%

-15.32%

Benzene (BZN) cijena u stvarnom vremenu je $0.056048. Tijekom protekla 24 sata, BZNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZN je $ 32.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01156936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Benzene (BZN)

$ 64.98K
$ 64.98K$ 64.98K

--
----

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

1.07M
1.07M 1.07M

99,533,096.0
99,533,096.0 99,533,096.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Benzene je $ 64.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BZN je 1.07M, s ukupnom količinom od 99533096.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.02M.

Benzene (BZN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Benzene u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Benzene u USD iznosila je $ -0.0121482919.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Benzene u USD iznosila je $ +0.0048621023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Benzene u USD iznosila je $ -0.00486289690706774.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0121482919-21.67%
60 dana$ +0.0048621023+8.67%
90 dana$ -0.00486289690706774-7.98%

Što je Benzene (BZN)

War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.

Resurs Benzene (BZN)

Službena web-stranica

Benzene Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Benzene (BZN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Benzene (BZN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Benzene.

Provjerite Benzene predviđanje cijene sada!

BZN u lokalnim valutama

Benzene (BZN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Benzene (BZN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BZN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Benzene (BZN)

Koliko Benzene (BZN) vrijedi danas?
Cijena BZN uživo u USD je 0.056048 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BZN u USD?
Trenutačna cijena BZN u USD je $ 0.056048. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Benzene?
Tržišna kapitalizacija za BZN je $ 64.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BZN?
Količina u optjecaju za BZN je 1.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BZN?
BZN je postigao ATH cijenu od 32.59 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BZN?
BZN je vidio ATL cijenu od 0.01156936 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BZN?
24-satni obujam trgovanja za BZN je -- USD.
Hoće li BZN još narasti ove godine?
BZN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BZN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Benzene (BZN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

