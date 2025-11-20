Beny Bad Boy Cijena danas

Trenutačna cijena Beny Bad Boy (BBB) danas je $ 0.00316186, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BBB u USD je $ 0.00316186 po BBB.

Beny Bad Boy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,534,416, s količinom u optjecaju od 2.38B BBB. Tijekom posljednja 24 sata, BBB trgovao je između $ 0.00316162 (niska) i $ 0.00316186 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00514351, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008295.

U kratkoročnim performansama, BBB se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beny Bad Boy (BBB)

Tržišna kapitalizacija $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Količina u optjecaju 2.38B 2.38B 2.38B Ukupna količina 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

