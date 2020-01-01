Bent Finance (BENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bent Finance (BENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bent Finance (BENT) Informacije BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people. Službena web stranica: https://app.bentfinance.com/ Kupi BENT odmah!

Bent Finance (BENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bent Finance (BENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 528.76K $ 528.76K $ 528.76K Ukupna količina: $ 50.01M $ 50.01M $ 50.01M Količina u optjecaju: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Povijesni maksimum: $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 Povijesni minimum: $ 0.00822798 $ 0.00822798 $ 0.00822798 Trenutna cijena: $ 0.074992 $ 0.074992 $ 0.074992 Saznajte više o cijeni Bent Finance (BENT)

Bent Finance (BENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bent Finance (BENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BENT tokena, istražite BENT cijenu tokena uživo!

