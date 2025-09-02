Bent Finance (BENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.063293 24-satna najviša cijena $ 0.075815 Najviša cijena ikada $ 15.98 Najniža cijena $ 0.00822798 Promjena cijene (1H) +0.87% Promjena cijene (1D) +1.86% Promjena cijene (7D) +0.56%

Bent Finance (BENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.075497. Tijekom protekla 24 sata, BENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.063293 i najviše cijene $ 0.075815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BENT je $ 15.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00822798.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BENT se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, +1.86% u posljednjih 24 sata i +0.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bent Finance (BENT)

Tržišna kapitalizacija $ 532.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.78M Količina u optjecaju 7.05M Ukupna količina 50,008,799.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bent Finance je $ 532.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BENT je 7.05M, s ukupnom količinom od 50008799.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.