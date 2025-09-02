Više o BENT

BENT Informacije o cijeni

BENT Službena web stranica

BENT Tokenomija

BENT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bent Finance Logotip

Bent Finance Cijena (BENT)

Neuvršten

1 BENT u USD cijena uživo:

$0.075524
$0.075524$0.075524
+1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bent Finance (BENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:28 (UTC+8)

Bent Finance (BENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.063293
$ 0.063293$ 0.063293
24-satna najniža cijena
$ 0.075815
$ 0.075815$ 0.075815
24-satna najviša cijena

$ 0.063293
$ 0.063293$ 0.063293

$ 0.075815
$ 0.075815$ 0.075815

$ 15.98
$ 15.98$ 15.98

$ 0.00822798
$ 0.00822798$ 0.00822798

+0.87%

+1.86%

+0.56%

+0.56%

Bent Finance (BENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.075497. Tijekom protekla 24 sata, BENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.063293 i najviše cijene $ 0.075815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BENT je $ 15.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00822798.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BENT se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, +1.86% u posljednjih 24 sata i +0.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bent Finance (BENT)

$ 532.32K
$ 532.32K$ 532.32K

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

7.05M
7.05M 7.05M

50,008,799.0
50,008,799.0 50,008,799.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bent Finance je $ 532.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BENT je 7.05M, s ukupnom količinom od 50008799.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.

Bent Finance (BENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bent Finance u USD iznosila je $ +0.00137785.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bent Finance u USD iznosila je $ +0.0495707488.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bent Finance u USD iznosila je $ +0.1823237299.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bent Finance u USD iznosila je $ +0.02413097696696265.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00137785+1.86%
30 dana$ +0.0495707488+65.66%
60 dana$ +0.1823237299+241.50%
90 dana$ +0.02413097696696265+46.98%

Što je Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bent Finance (BENT)

Službena web-stranica

Bent Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bent Finance (BENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bent Finance (BENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bent Finance.

Provjerite Bent Finance predviđanje cijene sada!

BENT u lokalnim valutama

Bent Finance (BENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bent Finance (BENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bent Finance (BENT)

Koliko Bent Finance (BENT) vrijedi danas?
Cijena BENT uživo u USD je 0.075497 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BENT u USD?
Trenutačna cijena BENT u USD je $ 0.075497. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bent Finance?
Tržišna kapitalizacija za BENT je $ 532.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BENT?
Količina u optjecaju za BENT je 7.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BENT?
BENT je postigao ATH cijenu od 15.98 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BENT?
BENT je vidio ATL cijenu od 0.00822798 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BENT?
24-satni obujam trgovanja za BENT je -- USD.
Hoće li BENT još narasti ove godine?
BENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:28 (UTC+8)

Bent Finance (BENT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.