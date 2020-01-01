BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Informacije BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Službena web stranica: https://staking.benqi.fi Kupi SAVAX odmah!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 428.21M $ 428.21M $ 428.21M Ukupna količina: $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M Količina u optjecaju: $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 428.22M $ 428.22M $ 428.22M Povijesni maksimum: $ 103.55 $ 103.55 $ 103.55 Povijesni minimum: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Trenutna cijena: $ 30.26 $ 30.26 $ 30.26 Saznajte više o cijeni BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAVAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAVAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAVAX tokena, istražite SAVAX cijenu tokena uživo!

SAVAX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAVAX? Naša SAVAX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAVAX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!