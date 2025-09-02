BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 27.81 24-satna najviša cijena $ 29.68 Najviša cijena ikada $ 103.55 Najniža cijena $ 9.25 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) +0.71% Promjena cijene (7D) +1.62%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $29.22. Tijekom protekla 24 sata, SAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 27.81 i najviše cijene $ 29.68, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAVAX je $ 103.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAVAX se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 415.43M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 415.43M Količina u optjecaju 14.21M Ukupna količina 14,210,422.96176878

Trenutačna tržišna kapitalizacija BENQI Liquid Staked AVAX je $ 415.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAVAX je 14.21M, s ukupnom količinom od 14210422.96176878. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 415.43M.