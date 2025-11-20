BENQI Cijena danas

Trenutačna cijena BENQI (QI) danas je $ 0.00401118, s promjenom od 3.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QI u USD je $ 0.00401118 po QI.

BENQI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,879,480, s količinom u optjecaju od 7.20B QI. Tijekom posljednja 24 sata, QI trgovao je između $ 0.00373992 (niska) i $ 0.00399518 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.39417, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00323513.

U kratkoročnim performansama, QI se kretao +2.65% u posljednjem satu i -12.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BENQI (QI)

Tržišna kapitalizacija $ 28.88M$ 28.88M $ 28.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.88M$ 28.88M $ 28.88M Količina u optjecaju 7.20B 7.20B 7.20B Ukupna količina 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

