Beni (BENI) Informacije Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets. Službena web stranica: https://www.beniverse.fun/ Kupi BENI odmah!

Beni (BENI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beni (BENI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 856.97K $ 856.97K $ 856.97K Ukupna količina: $ 991.62M $ 991.62M $ 991.62M Količina u optjecaju: $ 991.62M $ 991.62M $ 991.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 856.97K $ 856.97K $ 856.97K Povijesni maksimum: $ 0.00927137 $ 0.00927137 $ 0.00927137 Povijesni minimum: $ 0.00039156 $ 0.00039156 $ 0.00039156 Trenutna cijena: $ 0.0008641 $ 0.0008641 $ 0.0008641 Saznajte više o cijeni Beni (BENI)

Beni (BENI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beni (BENI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BENI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BENI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BENI tokena, istražite BENI cijenu tokena uživo!

