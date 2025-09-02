Više o BENI

BENI Informacije o cijeni

BENI Službena web stranica

BENI Tokenomija

BENI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Beni Logotip

Beni Cijena (BENI)

Neuvršten

1 BENI u USD cijena uživo:

$0.0009101
$0.0009101$0.0009101
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Beni (BENI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:21:12 (UTC+8)

Beni (BENI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00088021
$ 0.00088021$ 0.00088021
24-satna najniža cijena
$ 0.00092318
$ 0.00092318$ 0.00092318
24-satna najviša cijena

$ 0.00088021
$ 0.00088021$ 0.00088021

$ 0.00092318
$ 0.00092318$ 0.00092318

$ 0.00927137
$ 0.00927137$ 0.00927137

$ 0.00039156
$ 0.00039156$ 0.00039156

-0.39%

-1.36%

+4.04%

+4.04%

Beni (BENI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0009101. Tijekom protekla 24 sata, BENItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00088021 i najviše cijene $ 0.00092318, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BENI je $ 0.00927137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00039156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BENI se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beni (BENI)

$ 902.88K
$ 902.88K$ 902.88K

--
----

$ 902.88K
$ 902.88K$ 902.88K

991.62M
991.62M 991.62M

991,624,820.4220575
991,624,820.4220575 991,624,820.4220575

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beni je $ 902.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BENI je 991.62M, s ukupnom količinom od 991624820.4220575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 902.88K.

Beni (BENI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Beni u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Beni u USD iznosila je $ -0.0001806819.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Beni u USD iznosila je $ +0.0000710497.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Beni u USD iznosila je $ +0.000082086268007678.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.36%
30 dana$ -0.0001806819-19.85%
60 dana$ +0.0000710497+7.81%
90 dana$ +0.000082086268007678+9.91%

Što je Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Beni (BENI)

Službena web-stranica

Beni Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Beni (BENI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Beni (BENI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Beni.

Provjerite Beni predviđanje cijene sada!

BENI u lokalnim valutama

Beni (BENI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Beni (BENI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BENI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Beni (BENI)

Koliko Beni (BENI) vrijedi danas?
Cijena BENI uživo u USD je 0.0009101 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BENI u USD?
Trenutačna cijena BENI u USD je $ 0.0009101. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Beni?
Tržišna kapitalizacija za BENI je $ 902.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BENI?
Količina u optjecaju za BENI je 991.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BENI?
BENI je postigao ATH cijenu od 0.00927137 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BENI?
BENI je vidio ATL cijenu od 0.00039156 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BENI?
24-satni obujam trgovanja za BENI je -- USD.
Hoće li BENI još narasti ove godine?
BENI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BENI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:21:12 (UTC+8)

Beni (BENI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.