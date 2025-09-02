Beni (BENI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00088021 $ 0.00088021 $ 0.00088021 24-satna najniža cijena $ 0.00092318 $ 0.00092318 $ 0.00092318 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00088021$ 0.00088021 $ 0.00088021 24-satna najviša cijena $ 0.00092318$ 0.00092318 $ 0.00092318 Najviša cijena ikada $ 0.00927137$ 0.00927137 $ 0.00927137 Najniža cijena $ 0.00039156$ 0.00039156 $ 0.00039156 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) -1.36% Promjena cijene (7D) +4.04% Promjena cijene (7D) +4.04%

Beni (BENI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0009101. Tijekom protekla 24 sata, BENItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00088021 i najviše cijene $ 0.00092318, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BENI je $ 0.00927137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00039156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BENI se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i +4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beni (BENI)

Tržišna kapitalizacija $ 902.88K$ 902.88K $ 902.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 902.88K$ 902.88K $ 902.88K Količina u optjecaju 991.62M 991.62M 991.62M Ukupna količina 991,624,820.4220575 991,624,820.4220575 991,624,820.4220575

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beni je $ 902.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BENI je 991.62M, s ukupnom količinom od 991624820.4220575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 902.88K.