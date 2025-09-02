BendDAO (BEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.127754$ 0.127754 $ 0.127754 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -15.70% Promjena cijene (7D) -37.65% Promjena cijene (7D) -37.65%

BendDAO (BEND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEND je $ 0.127754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEND se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -15.70% u posljednjih 24 sata i -37.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BendDAO (BEND)

Tržišna kapitalizacija $ 707.00K$ 707.00K $ 707.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Količina u optjecaju 3.08B 3.08B 3.08B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BendDAO je $ 707.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEND je 3.08B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.29M.