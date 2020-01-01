bemo Staked TON (STTON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bemo Staked TON (STTON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bemo Staked TON (STTON) Informacije bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Službena web stranica: https://bemo.fi/ Bijela knjiga: https://docs.bemo.fi/ Kupi STTON odmah!

bemo Staked TON (STTON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bemo Staked TON (STTON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Ukupna količina: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Količina u optjecaju: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Povijesni maksimum: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Povijesni minimum: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Trenutna cijena: $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 Saznajte više o cijeni bemo Staked TON (STTON)

bemo Staked TON (STTON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bemo Staked TON (STTON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STTON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STTON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STTON tokena, istražite STTON cijenu tokena uživo!

STTON Predviđanje cijene

