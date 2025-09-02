Više o STTON

STTON Informacije o cijeni

STTON Bijela knjiga

STTON Službena web stranica

STTON Tokenomija

STTON Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

bemo Staked TON Logotip

bemo Staked TON Cijena (STTON)

Neuvršten

1 STTON u USD cijena uživo:

$3.39
$3.39$3.39
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena bemo Staked TON (STTON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:32 (UTC+8)

bemo Staked TON (STTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.33
$ 3.33$ 3.33
24-satna najniža cijena
$ 3.42
$ 3.42$ 3.42
24-satna najviša cijena

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

-0.05%

-1.03%

-0.90%

-0.90%

bemo Staked TON (STTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.39. Tijekom protekla 24 sata, STTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.33 i najviše cijene $ 3.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STTON je $ 8.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STTON se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bemo Staked TON (STTON)

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

--
----

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

2.54M
2.54M 2.54M

2,542,140.563954867
2,542,140.563954867 2,542,140.563954867

Trenutačna tržišna kapitalizacija bemo Staked TON je $ 8.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STTON je 2.54M, s ukupnom količinom od 2542140.563954867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.61M.

bemo Staked TON (STTON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bemo Staked TON u USD iznosila je $ -0.035518723408869.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bemo Staked TON u USD iznosila je $ -0.4147207350.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bemo Staked TON u USD iznosila je $ +0.4315398810.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bemo Staked TON u USD iznosila je $ -0.052782784005696.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.035518723408869-1.03%
30 dana$ -0.4147207350-12.23%
60 dana$ +0.4315398810+12.73%
90 dana$ -0.052782784005696-1.53%

Što je bemo Staked TON (STTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs bemo Staked TON (STTON)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

bemo Staked TON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bemo Staked TON (STTON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bemo Staked TON (STTON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bemo Staked TON.

Provjerite bemo Staked TON predviđanje cijene sada!

STTON u lokalnim valutama

bemo Staked TON (STTON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bemo Staked TON (STTON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STTON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bemo Staked TON (STTON)

Koliko bemo Staked TON (STTON) vrijedi danas?
Cijena STTON uživo u USD je 3.39 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STTON u USD?
Trenutačna cijena STTON u USD je $ 3.39. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bemo Staked TON?
Tržišna kapitalizacija za STTON je $ 8.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STTON?
Količina u optjecaju za STTON je 2.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STTON?
STTON je postigao ATH cijenu od 8.54 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STTON?
STTON je vidio ATL cijenu od 2.54 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STTON?
24-satni obujam trgovanja za STTON je -- USD.
Hoće li STTON još narasti ove godine?
STTON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STTON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:32 (UTC+8)

bemo Staked TON (STTON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.