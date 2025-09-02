bemo Staked TON (STTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.33 $ 3.33 $ 3.33 24-satna najniža cijena $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 24-satna najviša cijena $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Najviša cijena ikada $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 Najniža cijena $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -1.03% Promjena cijene (7D) -0.90% Promjena cijene (7D) -0.90%

bemo Staked TON (STTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.39. Tijekom protekla 24 sata, STTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.33 i najviše cijene $ 3.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STTON je $ 8.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STTON se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bemo Staked TON (STTON)

Tržišna kapitalizacija $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Količina u optjecaju 2.54M 2.54M 2.54M Ukupna količina 2,542,140.563954867 2,542,140.563954867 2,542,140.563954867

Trenutačna tržišna kapitalizacija bemo Staked TON je $ 8.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STTON je 2.54M, s ukupnom količinom od 2542140.563954867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.61M.