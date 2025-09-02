Belt (BELT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.053886 24-satna najviša cijena $ 0.05499 Najviša cijena ikada $ 203.87 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +0.22%

Belt (BELT) cijena u stvarnom vremenu je $0.054549. Tijekom protekla 24 sata, BELTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.053886 i najviše cijene $ 0.05499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BELT je $ 203.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BELT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Belt (BELT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.82M Količina u optjecaju 20.12M Ukupna količina 51,626,483.14773041

Trenutačna tržišna kapitalizacija Belt je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BELT je 20.12M, s ukupnom količinom od 51626483.14773041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.82M.