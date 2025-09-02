BelieveScreener (BSCREENER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01638747$ 0.01638747 $ 0.01638747 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.69% Promjena cijene (1D) -5.45% Promjena cijene (7D) -3.71% Promjena cijene (7D) -3.71%

BelieveScreener (BSCREENER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSCREENERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSCREENER je $ 0.01638747, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSCREENER se promijenio za -4.69% u posljednjih sat vremena, -5.45% u posljednjih 24 sata i -3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BelieveScreener (BSCREENER)

Tržišna kapitalizacija $ 93.38K$ 93.38K $ 93.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.38K$ 93.38K $ 93.38K Količina u optjecaju 999.82M 999.82M 999.82M Ukupna količina 999,821,652.310199 999,821,652.310199 999,821,652.310199

Trenutačna tržišna kapitalizacija BelieveScreener je $ 93.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSCREENER je 999.82M, s ukupnom količinom od 999821652.310199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.38K.