believe in somETHing (SOMETHING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.64% Promjena cijene (1D) -11.85% Promjena cijene (7D) -37.00% Promjena cijene (7D) -37.00%

believe in somETHing (SOMETHING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOMETHINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOMETHING je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOMETHING se promijenio za -4.64% u posljednjih sat vremena, -11.85% u posljednjih 24 sata i -37.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu believe in somETHing (SOMETHING)

Tržišna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija believe in somETHing je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOMETHING je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.