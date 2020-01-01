BEINGAI (BEING_AI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BEINGAI (BEING_AI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BEINGAI (BEING_AI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEINGAI (BEING_AI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Ukupna količina: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Količina u optjecaju: $ 991.48M $ 991.48M $ 991.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Povijesni maksimum: $ 0.00696326 $ 0.00696326 $ 0.00696326 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BEINGAI (BEING_AI)

BEINGAI (BEING_AI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEINGAI (BEING_AI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEING_AI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEING_AI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEING_AI tokena, istražite BEING_AI cijenu tokena uživo!

