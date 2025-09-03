BEINGAI (BEING_AI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00696326$ 0.00696326 $ 0.00696326 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.71% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) +4.42% Promjena cijene (7D) +4.42%

BEINGAI (BEING_AI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEING_AItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEING_AI je $ 0.00696326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEING_AI se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEINGAI (BEING_AI)

Tržišna kapitalizacija $ 20.40K$ 20.40K $ 20.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Količina u optjecaju 991.48M 991.48M 991.48M Ukupna količina 999,359,337.20644 999,359,337.20644 999,359,337.20644

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEINGAI je $ 20.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEING_AI je 991.48M, s ukupnom količinom od 999359337.20644. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.56K.