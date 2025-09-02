Više o EYE

EYE Informacije o cijeni

EYE Službena web stranica

EYE Tokenomija

EYE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Behodler Logotip

Behodler Cijena (EYE)

Neuvršten

1 EYE u USD cijena uživo:

$0.028378
$0.028378$0.028378
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Behodler (EYE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:35:47 (UTC+8)

Behodler (EYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.0083679
$ 0.0083679$ 0.0083679

--

--

+0.43%

+0.43%

Behodler (EYE) cijena u stvarnom vremenu je $0.028378. Tijekom protekla 24 sata, EYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EYE je $ 2.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0083679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EYE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Behodler (EYE)

$ 158.01K
$ 158.01K$ 158.01K

--
----

$ 276.31K
$ 276.31K$ 276.31K

5.57M
5.57M 5.57M

9,736,609.732504485
9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

Trenutačna tržišna kapitalizacija Behodler je $ 158.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EYE je 5.57M, s ukupnom količinom od 9736609.732504485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.31K.

Behodler (EYE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Behodler u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Behodler u USD iznosila je $ +0.0033286060.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Behodler u USD iznosila je $ +0.0139649074.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Behodler u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0033286060+11.73%
60 dana$ +0.0139649074+49.21%
90 dana$ 0--

Što je Behodler (EYE)

Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Behodler (EYE)

Službena web-stranica

Behodler Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Behodler (EYE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Behodler (EYE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Behodler.

Provjerite Behodler predviđanje cijene sada!

EYE u lokalnim valutama

Behodler (EYE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Behodler (EYE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EYE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Behodler (EYE)

Koliko Behodler (EYE) vrijedi danas?
Cijena EYE uživo u USD je 0.028378 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EYE u USD?
Trenutačna cijena EYE u USD je $ 0.028378. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Behodler?
Tržišna kapitalizacija za EYE je $ 158.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EYE?
Količina u optjecaju za EYE je 5.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EYE?
EYE je postigao ATH cijenu od 2.52 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EYE?
EYE je vidio ATL cijenu od 0.0083679 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EYE?
24-satni obujam trgovanja za EYE je -- USD.
Hoće li EYE još narasti ove godine?
EYE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EYE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:35:47 (UTC+8)

Behodler (EYE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.