Behodler (EYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Najniža cijena $ 0.0083679$ 0.0083679 $ 0.0083679 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.43% Promjena cijene (7D) +0.43%

Behodler (EYE) cijena u stvarnom vremenu je $0.028378. Tijekom protekla 24 sata, EYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EYE je $ 2.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0083679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EYE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Behodler (EYE)

Tržišna kapitalizacija $ 158.01K$ 158.01K $ 158.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 276.31K$ 276.31K $ 276.31K Količina u optjecaju 5.57M 5.57M 5.57M Ukupna količina 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

Trenutačna tržišna kapitalizacija Behodler je $ 158.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EYE je 5.57M, s ukupnom količinom od 9736609.732504485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.31K.