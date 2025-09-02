BeFaster Holder Token (BFHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0030865 24-satna najviša cijena $ 0.00314999 Najviša cijena ikada $ 0.03788546 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) +1.47%

BeFaster Holder Token (BFHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00312265. Tijekom protekla 24 sata, BFHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0030865 i najviše cijene $ 0.00314999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFHT je $ 0.03788546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFHT se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeFaster Holder Token (BFHT)

Tržišna kapitalizacija $ 929.81K$ 929.81K $ 929.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 929.81K$ 929.81K $ 929.81K Količina u optjecaju 297.70M 297.70M 297.70M Ukupna količina 297,702,612.0 297,702,612.0 297,702,612.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeFaster Holder Token je $ 929.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFHT je 297.70M, s ukupnom količinom od 297702612.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 929.81K.