Više o BFHT

BFHT Informacije o cijeni

BFHT Bijela knjiga

BFHT Službena web stranica

BFHT Tokenomija

BFHT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BeFaster Holder Token Logotip

BeFaster Holder Token Cijena (BFHT)

Neuvršten

1 BFHT u USD cijena uživo:

$0.00312327
$0.00312327$0.00312327
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BeFaster Holder Token (BFHT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:20:59 (UTC+8)

BeFaster Holder Token (BFHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0030865
$ 0.0030865$ 0.0030865
24-satna najniža cijena
$ 0.00314999
$ 0.00314999$ 0.00314999
24-satna najviša cijena

$ 0.0030865
$ 0.0030865$ 0.0030865

$ 0.00314999
$ 0.00314999$ 0.00314999

$ 0.03788546
$ 0.03788546$ 0.03788546

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-0.07%

+1.47%

+1.47%

BeFaster Holder Token (BFHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00312265. Tijekom protekla 24 sata, BFHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0030865 i najviše cijene $ 0.00314999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFHT je $ 0.03788546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFHT se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeFaster Holder Token (BFHT)

$ 929.81K
$ 929.81K$ 929.81K

--
----

$ 929.81K
$ 929.81K$ 929.81K

297.70M
297.70M 297.70M

297,702,612.0
297,702,612.0 297,702,612.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeFaster Holder Token je $ 929.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFHT je 297.70M, s ukupnom količinom od 297702612.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 929.81K.

BeFaster Holder Token (BFHT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BeFaster Holder Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BeFaster Holder Token u USD iznosila je $ +0.0004803812.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BeFaster Holder Token u USD iznosila je $ -0.0001460578.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BeFaster Holder Token u USD iznosila je $ +0.000341979438572139.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.07%
30 dana$ +0.0004803812+15.38%
60 dana$ -0.0001460578-4.67%
90 dana$ +0.000341979438572139+12.30%

Što je BeFaster Holder Token (BFHT)

BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground. The DApp is available to the public since 14. August 2022.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BeFaster Holder Token (BFHT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

BeFaster Holder Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BeFaster Holder Token (BFHT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BeFaster Holder Token (BFHT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BeFaster Holder Token.

Provjerite BeFaster Holder Token predviđanje cijene sada!

BFHT u lokalnim valutama

BeFaster Holder Token (BFHT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BeFaster Holder Token (BFHT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFHT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BeFaster Holder Token (BFHT)

Koliko BeFaster Holder Token (BFHT) vrijedi danas?
Cijena BFHT uživo u USD je 0.00312265 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BFHT u USD?
Trenutačna cijena BFHT u USD je $ 0.00312265. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BeFaster Holder Token?
Tržišna kapitalizacija za BFHT je $ 929.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BFHT?
Količina u optjecaju za BFHT je 297.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFHT?
BFHT je postigao ATH cijenu od 0.03788546 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFHT?
BFHT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BFHT?
24-satni obujam trgovanja za BFHT je -- USD.
Hoće li BFHT još narasti ove godine?
BFHT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFHT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:20:59 (UTC+8)

BeFaster Holder Token (BFHT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.