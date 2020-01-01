Beevo (BEEVO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beevo (BEEVO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beevo (BEEVO) Informacije Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it's a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community. Službena web stranica: https://beevo.fun

Beevo (BEEVO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beevo (BEEVO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Povijesni maksimum: $ 0.00142896 $ 0.00142896 $ 0.00142896 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Beevo (BEEVO)

Beevo (BEEVO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beevo (BEEVO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEEVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEEVO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

BEEVO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEEVO? Naša BEEVO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

