Beevo (BEEVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001534 $ 0.00001534 $ 0.00001534 24-satna najniža cijena $ 0.00001644 $ 0.00001644 $ 0.00001644 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001534$ 0.00001534 $ 0.00001534 24-satna najviša cijena $ 0.00001644$ 0.00001644 $ 0.00001644 Najviša cijena ikada $ 0.00142896$ 0.00142896 $ 0.00142896 Najniža cijena $ 0.00000412$ 0.00000412 $ 0.00000412 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) -1.41% Promjena cijene (7D) -7.13% Promjena cijene (7D) -7.13%

Beevo (BEEVO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001567. Tijekom protekla 24 sata, BEEVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001534 i najviše cijene $ 0.00001644, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEVO je $ 0.00142896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEVO se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -7.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beevo (BEEVO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,975,172.9706241 999,975,172.9706241 999,975,172.9706241

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beevo je $ 15.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEVO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999975172.9706241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.67K.