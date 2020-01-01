Beets Staked Sonic (STS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beets Staked Sonic (STS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beets Staked Sonic (STS) Informacije stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Službena web stranica: https://beets.fi/ Kupi STS odmah!

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beets Staked Sonic (STS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 86.76M $ 86.76M $ 86.76M Ukupna količina: $ 279.30M $ 279.30M $ 279.30M Količina u optjecaju: $ 279.30M $ 279.30M $ 279.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.76M $ 86.76M $ 86.76M Povijesni maksimum: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Povijesni minimum: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Trenutna cijena: $ 0.310624 $ 0.310624 $ 0.310624 Saznajte više o cijeni Beets Staked Sonic (STS)

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beets Staked Sonic (STS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STS tokena, istražite STS cijenu tokena uživo!

