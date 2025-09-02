Beets Staked Sonic (STS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.302216 $ 0.302216 $ 0.302216 24-satna najniža cijena $ 0.327213 $ 0.327213 $ 0.327213 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.302216$ 0.302216 $ 0.302216 24-satna najviša cijena $ 0.327213$ 0.327213 $ 0.327213 Najviša cijena ikada $ 0.990411$ 0.990411 $ 0.990411 Najniža cijena $ 0.254052$ 0.254052 $ 0.254052 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) -2.56% Promjena cijene (7D) -1.50% Promjena cijene (7D) -1.50%

Beets Staked Sonic (STS) cijena u stvarnom vremenu je $0.315781. Tijekom protekla 24 sata, STStrgovalo je između najniže cijene $ 0.302216 i najviše cijene $ 0.327213, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STS je $ 0.990411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.254052.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STS se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -2.56% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beets Staked Sonic (STS)

Tržišna kapitalizacija $ 88.06M$ 88.06M $ 88.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.06M$ 88.06M $ 88.06M Količina u optjecaju 278.87M 278.87M 278.87M Ukupna količina 278,868,427.3398294 278,868,427.3398294 278,868,427.3398294

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beets Staked Sonic je $ 88.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STS je 278.87M, s ukupnom količinom od 278868427.3398294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.06M.