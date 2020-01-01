BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BeethovenX sFTMX (SFTMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Informacije Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Službena web stranica: https://beets.fi/sftmx Kupi SFTMX odmah!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BeethovenX sFTMX (SFTMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Ukupna količina: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Količina u optjecaju: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Povijesni maksimum: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Povijesni minimum: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Trenutna cijena: $ 0.330499 $ 0.330499 $ 0.330499 Saznajte više o cijeni BeethovenX sFTMX (SFTMX)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BeethovenX sFTMX (SFTMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFTMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFTMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFTMX tokena, istražite SFTMX cijenu tokena uživo!

SFTMX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFTMX? Naša SFTMX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SFTMX predviđanje cijene tokena odmah!

