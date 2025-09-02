BeethovenX sFTMX (SFTMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.329538 24-satna najviša cijena $ 0.357475 Najviša cijena ikada $ 1.67 Najniža cijena $ 0.171647 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -6.02% Promjena cijene (7D) -4.76%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.335769. Tijekom protekla 24 sata, SFTMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.329538 i najviše cijene $ 0.357475, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFTMX je $ 1.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.171647.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFTMX se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -6.02% u posljednjih 24 sata i -4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.66M Količina u optjecaju 19.82M Ukupna količina 19,822,579.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeethovenX sFTMX je $ 6.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFTMX je 19.82M, s ukupnom količinom od 19822579.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66M.