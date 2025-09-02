Više o SFTMX

BeethovenX sFTMX Cijena (SFTMX)

Neuvršten

1 SFTMX u USD cijena uživo:

$0.335769
$0.335769$0.335769
-6.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena BeethovenX sFTMX (SFTMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:23 (UTC+8)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.329538
$ 0.329538$ 0.329538
24-satna najniža cijena
$ 0.357475
$ 0.357475$ 0.357475
24-satna najviša cijena

$ 0.329538
$ 0.329538$ 0.329538

$ 0.357475
$ 0.357475$ 0.357475

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 0.171647
$ 0.171647$ 0.171647

-0.01%

-6.02%

-4.76%

-4.76%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.335769. Tijekom protekla 24 sata, SFTMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.329538 i najviše cijene $ 0.357475, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFTMX je $ 1.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.171647.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFTMX se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -6.02% u posljednjih 24 sata i -4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeethovenX sFTMX (SFTMX)

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

--
----

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

19.82M
19.82M 19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0 19,822,579.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeethovenX sFTMX je $ 6.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFTMX je 19.82M, s ukupnom količinom od 19822579.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66M.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BeethovenX sFTMX u USD iznosila je $ -0.0215139926918664.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BeethovenX sFTMX u USD iznosila je $ -0.0021152775.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BeethovenX sFTMX u USD iznosila je $ -0.0269718872.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BeethovenX sFTMX u USD iznosila je $ -0.1207747109031342.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0215139926918664-6.02%
30 dana$ -0.0021152775-0.62%
60 dana$ -0.0269718872-8.03%
90 dana$ -0.1207747109031342-26.45%

Što je BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

Resurs BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Službena web-stranica

BeethovenX sFTMX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BeethovenX sFTMX (SFTMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BeethovenX sFTMX (SFTMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BeethovenX sFTMX.

Provjerite BeethovenX sFTMX predviđanje cijene sada!

SFTMX u lokalnim valutama

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BeethovenX sFTMX (SFTMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFTMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Koliko BeethovenX sFTMX (SFTMX) vrijedi danas?
Cijena SFTMX uživo u USD je 0.335769 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFTMX u USD?
Trenutačna cijena SFTMX u USD je $ 0.335769. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BeethovenX sFTMX?
Tržišna kapitalizacija za SFTMX je $ 6.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFTMX?
Količina u optjecaju za SFTMX je 19.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFTMX?
SFTMX je postigao ATH cijenu od 1.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFTMX?
SFTMX je vidio ATL cijenu od 0.171647 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFTMX?
24-satni obujam trgovanja za SFTMX je -- USD.
Hoće li SFTMX još narasti ove godine?
SFTMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFTMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
