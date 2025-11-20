Beercoin 2 Cijena danas

Trenutačna cijena Beercoin 2 (BEER2) danas je --, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEER2 u USD je -- po BEER2.

Beercoin 2 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 89,603, s količinom u optjecaju od 395.56B BEER2. Tijekom posljednja 24 sata, BEER2 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BEER2 se kretao -0.49% u posljednjem satu i -5.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beercoin 2 (BEER2)

Tržišna kapitalizacija $ 89.60K$ 89.60K $ 89.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.63K$ 119.63K $ 119.63K Količina u optjecaju 395.56B 395.56B 395.56B Ukupna količina 528,109,502,448.2416 528,109,502,448.2416 528,109,502,448.2416

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beercoin 2 je $ 89.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEER2 je 395.56B, s ukupnom količinom od 528109502448.2416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.63K.